100 автономних вагонів-хабів: Укрзалізниця розгортає мережу пунктів незламності

У відповідь на масові знеструмлення по всій країні АТ Укрзалізниця переобладнала 100 власних вагонів під тимчасові мобільні пункти обігріву, зв’язку та дозвілля. Про це компанія повідомила у своєму офіційному телеграм-каналі.

Проєкт реалізовано за підтримки міжнародних партнерів, серед яких All Hands&Hearts, World Central Kitchen, Hachiko Foundation та White Stork. Оновлені вагони оснащені повноцінною системою опалення та розраховані на автономну роботу в умовах відсутності електроенергії.

Технічне оснащення та зручності

Для забезпечення комфорту громадян у вагонах встановлено:

генератори та портативні джерела живлення для зарядки пристроїв;

системи Starlink для безперебійного доступу до інтернету;

побутову техніку: мікрохвильові печі та холодильники.

Особливу увагу приділили потребам сімей та власників тварин. У кожному вагоні облаштовано спеціальне дитяче купе з ігровими наборами, а також передбачено окремі місця для комфортного перебування з домашніми улюбленцями.

Доступність хабів

Укрзалізниця зазначила, що кожен із цих 100 вагонів може бути оперативно задіяний за запитом місцевих органів влади. Такі мобільні хаби працюватимуть безкоштовно та забезпечуватимуть постійне автономне живлення для мешканців регіонів, що найбільше потерпають від енергетичної кризи.