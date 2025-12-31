Січень буде морозним і мінливим: снігопади, вітер і холодні ночі до -16°С

На початку нового року в Україні очікується сильне похолодання, попереджають синоптики. За прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, у ніч на Новий рік температура повітря впаде до -12°С, а на північному сході країни мороз посилить відчуття холоду до -16°С.

Протягом тижня температура вночі коливатиметься від -13 до -16°С, а вдень залишатиметься від -1 до -7°С. Вітер посилюватиме відчуття холоду, тому навіть денні морози здаватимуться сильнішими. Попри морозну погоду, синоптики прогнозують переважно сухі дні, але у західних і північних регіонах можливий невеликий сніг у нічні години, а на вихідних поступово очікується потепління.

1 січня до України надійде нова порція холодного повітря з північних широт. Нічні температури складатимуть -6…-14°С, а вдень стовпчики термометрів піднімуться лише до -1…-7°С. На сході морози будуть сильнішими, а на заході та півдні почнеться помірне потепління.

2–3 січня синоптики прогнозують снігопади у західних, північних та північно-східних областях. У Карпатах можливий мокрий сніг із дощем, тоді як на більшості території країни збережеться суха погода. Нічні температури залишатимуться від -7 до -13°С, а на сході морози можуть досягати -16°С.

3 січня очікується поступове потепління: денні температури піднімуться до 0…-6°С, на півдні — до +1…+5°С, у західних регіонах — до +7°С, а в Криму — до +11°С. У денні години суботи температура коливатиметься від -2 до +4°С, що стане першим відчутним потеплінням після різкого морозу.

Січень загалом буде мінливим і непередбачуваним: морози чергуватимуться з відлигами, а сніг — із туманами та дощами. Середня місячна температура очікується на 1,5°С нижче кліматичної норми — від -1 до -7°С. Опади складатимуть 28–79 мм, що відповідає звичним показникам, тобто січень не буде надмірно сухим або надто вологим.

Синоптики закликають українців підготуватися до різких перепадів температур і враховувати відчуття холоду, яке посилюватиме вітер, особливо у північних та східних регіонах країни.

