Заборону одноразових стаканчиків у Франції перенесли на чотири роки

Франція перенесла запровадження заборони на використання одноразових пластикових стаканчиків на чотири роки. Спочатку заборона мала набути чинності з 1 січня 2026 року, проте Міністерство екологічного переходу вирішило відкласти її після перегляду оцінки «технічної можливості усунення пластику зі стаканчиків».

У міністерстві пояснили, що результати аналізу стали підставою для зміни термінів. В офіційному декреті зазначено, що у 2028 році держава проведе новий перегляд, який оцінить «прогрес у заміні одноразових пластикових стаканчиків». Відповідно до нового графіка, заборона набуде чинності з 1 січня 2030 року, після чого компаніям нададуть ще 12 місяців для утилізації наявних запасів продукції.

Франція останні десять років поступово обмежує використання одноразового пластику, реагуючи на занепокоєння екологів щодо його впливу на річки, моря та океани. Закон, ухвалений у 2020 році, передбачає повну відмову від одноразового пластику до 2040 року. Одним із перших кроків стала заборона на пластикові пакети для фасування фруктів і овочів до 1,5 кілограма, запроваджена у 2022 році, що суттєво змінила практику продажів у супермаркетах.

Рішення про відтермінування заборони викликало критику з боку екологічних організацій. Представниця руху Zero Waste France Манон Рішер заявила, що це «ще один крок назад у боротьбі з пластиковим забрудненням під тиском лобістських груп». Вона додала, що аргумент про технічну неможливість є «хитким», оскільки альтернативні рішення вже існують, але не були масштабно впроваджені через брак інвестицій та слабке регулювання.