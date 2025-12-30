Протягом 2025 року чисельність народних депутатів у Верховній Раді продовжувала зменшуватися. Наприкінці року в парламенті залишилося 395 депутатів, що є одним із найнижчих показників за весь час його роботи. Про це йдеться в підсумковому аналітичному огляді руху «Чесно».

Упродовж року парламент залишили вісім народних депутатів. Троє з них достроково склали мандати за власними заявами. Серед них колишня депутатка та фігурантка антикорупційних розслідувань Ірина Кормишкіна, якій НАБУ оголосило дві підозри, депутатка Анна Колісник, а також Олесь Довгий, який також фігурував у антикорупційних справах.

Ще один депутат, Андрій Одарченко, вибув зі складу Верховної Ради не за власним бажанням. Його позбавили мандата після визнання винним у хабарництві. За даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Одарченко ймовірно незаконно перетнув державний кордон та залишив територію України.

Окрім цього, у 2025 році Верховна Рада втратила чотирьох депутатів через смерть. Серед них народний депутат від «Слуги народу» журналіст і телеведучий Сергій Швець, Володимир Мороз від забороненої ОПЗЖ та Ярослав Рущишин від партії «Голос». Також цього року був убитий колишній голова Верховної Ради Андрій Парубій.

Водночас упродовж року до парламенту зайшли двоє нових депутатів. Сергій Мельнік отримав мандат замість Ірини Кормишкіної, а Дмитро Слинько приєднався до фракції «Слуга народу» після складання повноважень Анною Колісник.

Місце Андрія Парубія мала зайняти наступна за списком партії «Європейська солідарність» Тетяна Чорновіл, однак наразі вона проходить службу в Збройних силах України. Через це строк подачі документів для її реєстрації народною депутаткою продовжили на рік.

Нещодавно в межах розслідування НАБУ та САП щодо організованої злочинної групи підозри вже отримали народні депутати від «Слуги народу» Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко та Юрій Кісєль. Не виключено, що перелік підозрюваних може бути розширений.