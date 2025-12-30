﻿
Полiтика

Рух "Чесно" зафіксував рекордне скорочення складу українського парламенту

Рух "Чесно" зафіксував рекордне скорочення складу українського парламенту

Протягом 2025 року чисельність народних депутатів у Верховній Раді продовжувала зменшуватися. Наприкінці року в парламенті залишилося 395 депутатів, що є одним із найнижчих показників за весь час його роботи. Про це йдеться в підсумковому аналітичному огляді руху «Чесно».

Упродовж року парламент залишили вісім народних депутатів. Троє з них достроково склали мандати за власними заявами. Серед них колишня депутатка та фігурантка антикорупційних розслідувань Ірина Кормишкіна, якій НАБУ оголосило дві підозри, депутатка Анна Колісник, а також Олесь Довгий, який також фігурував у антикорупційних справах.

Ще один депутат, Андрій Одарченко, вибув зі складу Верховної Ради не за власним бажанням. Його позбавили мандата після визнання винним у хабарництві. За даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Одарченко ймовірно незаконно перетнув державний кордон та залишив територію України.

Окрім цього, у 2025 році Верховна Рада втратила чотирьох депутатів через смерть. Серед них народний депутат від «Слуги народу» журналіст і телеведучий Сергій Швець, Володимир Мороз від забороненої ОПЗЖ та Ярослав Рущишин від партії «Голос». Також цього року був убитий колишній голова Верховної Ради Андрій Парубій.

Водночас упродовж року до парламенту зайшли двоє нових депутатів. Сергій Мельнік отримав мандат замість Ірини Кормишкіної, а Дмитро Слинько приєднався до фракції «Слуга народу» після складання повноважень Анною Колісник.

Місце Андрія Парубія мала зайняти наступна за списком партії «Європейська солідарність» Тетяна Чорновіл, однак наразі вона проходить службу в Збройних силах України. Через це строк подачі документів для її реєстрації народною депутаткою продовжили на рік.

Нещодавно в межах розслідування НАБУ та САП щодо організованої злочинної групи підозри вже отримали народні депутати від «Слуги народу» Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко та Юрій Кісєль. Не виключено, що перелік підозрюваних може бути розширений.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ВРдепутатиТетяна ЧорноволСергій ШвецьОлесь ДовгийАндрій ПарубійВолодимир МорозАндрій Одарченко
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Міна на всю голову: про що свідчать спекуляції Кремля щодо загрози путінській резиденції
Аналітика 30.12.2025 11:34:03
Міна на всю голову: про що свідчать спекуляції Кремля щодо загрози путінській резиденції
Читати
Як пережити новорічні застілля без шкоди для самопочуття
Здоров'я 30.12.2025 11:31:44
Як пережити новорічні застілля без шкоди для самопочуття
Читати
Фронт пожирає російські війська: плани на нові дивізії провалилися
Війна 30.12.2025 11:12:34
Фронт пожирає російські війська: плани на нові дивізії провалилися
Читати

Популярнi статтi