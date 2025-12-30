РФ інсценувала атаку дронів для зриву миру, - МЗС

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що Росія вигадала атаку українських безпілотників на резиденцію лідера рашистів Владіміра Путіна, аби зірвати мирні зусилля, які останнім часом активізувалися завдяки взаємодії України та США.

Про це повідомив речник МЗС України Георгій Тихий, коментуючи заяви російської сторони. За його словами, Кремлю було необхідно створити хибне й поспішне виправдання для відмови від мирного процесу, який набрав обертів за участі Києва та Вашингтона.

30 грудня речник президента Росії Дмітрій Пєсков заявив, що Москва не виходитиме з переговорного процесу, однак має намір посилити свою переговорну позицію після нібито атаки на резиденцію Путіна. Водночас він відмовився пояснювати, у чому саме полягатимуть ці зміни.

Раніше міністр закордонних справ РФ Сєргєй Лавров звинуватив Україну в атаці на державну резиденцію Путіна на Валдаї. За його твердженням, у ніч на 29 грудня по об’єкту нібито було запущено 91 український безпілотник, усі з яких, як заявляють у Москві, були знищені.

Лавров заявив, що у зв’язку з цим Росія перегляне свою позицію на переговорах, звинувативши Київ у «державному тероризмі», а також повідомив про нібито визначені цілі та строки ударів у відповідь. Ці заяви пролунали на тлі контактів України та США щодо мирного врегулювання війни.

Президент України Володимир Зеленський назвав слова Лаврова черговою брехнею, спрямованою на виправдання подальших російських ударів по Україні.