У столичному метро збільшать інтервали між рухом поїздів

1 та 2 січня 2026 року у столичному метро тимчасово змінять графік руху поїздів на всіх трьох лініях.

Як повідомляють у КП "Київський метрополітен", це пов’язано з прогнозованим зменшенням пасажиропотоку в ці дні. 1 січня в ранкову годину "пік" інтервал руху поїздів становитиме 3-4 хвилини. Після завершення години "пік" та впродовж дня час очікування поїзда становитиме близько 5-6 хвилин.



2 січня поїзди курсуватимуть з інтервалом 3–4 хвилини протягом усього дня, зокрема в ранкові та вечірні години "пік".



3 та 4 січня діятимуть звичні графіки руху поїздів вихідного дня – 6-7 хвилин.

