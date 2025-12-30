Є великий шанс закінчити війну у 2026 році, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що є великий шанс закінчити війну у 2026 році через мобілізаційні проблеми, з якими зіткнулася РФ.

"Кількість їхніх солдатів зменшується, адже до цього року вона зростала. Вони щомісяця мобілізували 43 000 людей, підписували контракти і цього року, вперше за весь період, кількість мобілізованих людей та кількість безповоротних втрат стала абсолютно однаковою. Отже, саме цього року, у 2025, ми бачимо, що вперше чисельність їхньої армії перестала збільшуватися. Тож ми сподіваємося, що вже у 2026 році ми зможемо повністю зупинити цю війну", - сказав Зеленський в інтерв'ю Fox News.



Він уточнив, що якщо війна не буде зупинена, Путіну доведеться прийняти рішення про мобілізацію, непопулярне в суспільстві. Це загрожує внутрішніми проблемами – саме тому російське керівництво намагається уникнути цього рішення.



"Ось чому я вважаю, що зараз ми і росіяни перебуваємо в такій ситуації, коли Сполучені Штати можуть значно прискорити перехід до миру", - сказав він.

Фото: ОП.