Економіка

У двох містах України запустять 5G

Реалізація проєкту 5G відбудеться у пілотних зонах двох міст протягом декількох тижнів.

"Дуже скоро, протягом кількох тижнів ми вже запустимо 5G для цих міст, а точніше частин цих міст. І це буде перший важливий крок, який далі буде масштабуватися. Поступово ми пройдемо цей шлях", - повідомив перший віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, під час війни важко реалізовувати такі проекти.

"Треба врахувати військові літаки, радари та інші засоби РЕБ, наприклад, тому що 5G працюють на певних частотах і повинна бути певна сумісність. Тому ми над цим довго працювали, тестували з військовими і буде певний пілот", - сказав він.

Фото: habr.com.

 Автор: Галина Роюк

Популярнi статтi