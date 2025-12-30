Для мешканців лівого берега столиці графіки знову не діють

Сьогодні у Києві діятимуть обмеження електропостачання. На правому березі застосовуватимуть погодинні графіки відключень, на лівому березі можливі аварійні відключення, повідомляє ДТЕК.

Графіки відключень

Черги 1.1 та 1.2:

без світла з 08:00 до 12:00 та з 15:30 до 19:30

Черга 2.1:

з 06:00 до 09:00 і з 15:30 до 20:00

Черга 2.2:

з 05:00 до 09:00 та з 15:30 до 22:00

Черга 3.1:

з 00:00 до 02:00, з 08:30 до 12:30 і з 19:00 до 23:00

Черга 3.2:

з 01:30 до 05:00, з 08:30 до 12:30 і з 19:00 до 22:00

Черги 4.1 та 4.2:

з 00:00 до 02:00, з 08:30 до 15:30 і з 19:00 до 23:00

Черга 5.1:

з 05:00 до 08:30, з 12:00 до 19:00 і з 22:30 до 24:00

Черга 5.2:

з 01:30 до 05:30, з 12:00 до 19:00 і з 22:30 до 24:00

Черга 6.1:

з 01:30 до 05:30, з 12:00 до 16:00 і з 22:30 до 24:00

Черга 6.2:

з 05:00 до 08:30, з 12:00 до 16:00 і з 22:30 до 24:00

У ДТЕК закликають мешканців столиці стежити за оновленнями, адже графіки можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі.

Як повідомляло раніше ForUa, 30 грудня у більшості регіонів діятимуть графіки відключень.