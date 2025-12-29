Генпрокуратура поновила справу про можливе насильство над українськими дітьми в Туреччині

В Офісі генерального прокурора відновили кримінальне провадження щодо можливих фактів насильства над українськими дітьми-сиротами, яких на початку повномасштабної війни евакуювали до Туреччини. Про це йдеться у відповіді ОГП на запит журналістів «Слідства.Інфо».

Йдеться про справу за фактом неналежного виконання обов’язків із охорони життя та здоров’я дітей. Раніше провадження закрили через відсутність складу злочину. Однак 17 грудня, після оприлюднення журналістського розслідування, справу поновили з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

У розслідуванні «Слідства.Інфо» йдеться про евакуацію дітей-сиріт і вихованців інтернатних закладів Дніпропетровської області до Туреччини в межах проєкту «Дитинство без війни», який організував фонд бізнесмена Руслана Шостака. За даними фонду, до Туреччини вивезли близько 3500 дітей разом із супровідниками, називаючи цю операцію наймасовішою евакуацією дітей з часів Другої світової війни.

Дітей розмістили в готелях мережі «Лариса» в Анталії, де разом із ними проживали представники фонду та турецький персонал. Журналісти отримали звіт українського омбудсмена, у якому зазначено, що дітей змушували брати участь у рекламних відео фонду, а також застосовували до них психологічне та сексуальне насильство. У документі йдеться, що дві неповнолітні дівчини — 15-річна Настя та 17-річна Ілона — повернулися в Україну вагітними, ймовірно, від працівників готелів.

За словами дітей, вихователі знали про контакти з персоналом готелів, але не перешкоджали їм, а один із вихователів нібито погрожував дівчатам абортом. Після моніторингового візиту було відкрито кримінальне провадження, однак, як стверджується, вихователі змусили дівчат підписати документи про те, що стосунки були за взаємною згодою, після чого справу закрили через брак доказів.

Окремо Міністерство сім’ї та соціальних послуг Туреччини подало заяву до правоохоронних органів і ініціювало судовий процес, однак результати його розгляду наразі невідомі.