Україна та США погодили план наступних контактів у переговорах про припинення війни

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров повідомив про погодження зі спеціальним представником президента США Дональда Трампа Стівеном Віткоффом подальшого плану контактів і дій у межах роботи над проєктом угоди щодо припинення російсько-української війни.

Про це Умєров написав у Telegram у понеділок. За його словами, розмова з Віткоффом відбулася під час його поїздки до України, до неї також долучився президент Володимир Зеленський.

Секретар РНБО зазначив, що консультації тривають у «інтенсивному й предметному» режимі — робота над документами та узгодженням позицій відбуваються фактично щодня. Він подякував президентові США за активну роботу американської переговорної команди.

Крім того, Умєров повідомив, що Україна перебуває на постійному зв’язку з європейськими радниками з питань національної безпеки. Сторони домовилися про подальші контакти найближчим часом.

Як повідомляв ForUA, після закритої переговорної частини української та американської делегацій у Мар-а-Лаго в Палм-Біч Зеленський і Трамп провели відеоконференцію з європейськими лідерами. Про склад учасників повідомив президент Фінляндії Александр Стубб, зазначивши, що до віртуального саміту долучилися президенти Франції Емманюель Макрон, Польщі Кароль Навроцький, прем’єр-міністри Великої Британії Кір Стармер, Італії Джорджа Мелоні, Норвегії Йонас Гар Стере, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, а також генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. «Дзвінок тривав більше години. Ми обговорили конкретні кроки, як покласти край війні. Ми всі працюємо над справедливим і міцним миром», - написав Стубб в соцмережі Х.