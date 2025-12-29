Зеленський назвав референдум ключовою умовою легітимности мирної угоди

Президент Володимир Зеленський заявив, що план із 20 пунктів щодо завершення війни має бути закріплений рішенням загальнонаціонального референдуму. Для його проведення, за словами очільника держави, необхідне щонайменше 60-денне припинення вогню, проте Росія виступає проти такої павзи.

Про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами 29 грудня, повідомляє Суспільне.

Президент пояснив, що організація референдуму потребує не лише тиші на фронті, а й створення відповідної безпекової інфраструктури. Натомість Росія, за його словами, намагається уникнути режиму припинення вогню, щоб зберегти тиск на Україну.

Зеленський наголосив, що закріплення мирного плану на референдумі надасть документу найвищої політичної та юридичної ваги.

Він також підкреслив, що Україна врахувала негативний досвід Будапештського меморандуму та Мінських угод, тому нова система безпекових гарантій матиме іншу правову основу. За словами президента, домовленості зі США передбачають підтримку гарантій безпеки Конгресом США та Верховною Радою України, а двосторонні угоди з європейськими партнерами планують ратифікувати в національних парламентах країн ЄС.

Ідею проведення референдуму, за словами Зеленського, підтримують ключові європейські лідери, зокрема прем’єрка Італії Джорджія Мелоні, яка наголошує на важливості того, щоб остаточне рішення щодо миру ухвалював український народ.

Паралельно у Верховній Раді обговорюють можливі сценарії реалізації мирного плану. Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що один із варіантів передбачає проведення всеукраїнського референдуму та виборів президента, на підготовку яких може знадобитися до 90 днів.

Перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко раніше повідомляв, що може очолити парламентську робочу групу з питань організації референдуму та виборів. За його словами, до роботи також планують залучити віцеспікерку Олену Кондратюк і голову профільного парламентського комітету Олену Шуляк.

22 грудня Арахамія заявив, що у парламенті вже формується робоча група для оперативного опрацювання можливості проведення виборів президента в умовах воєнного стану.

Як повідомляє ForUA, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова розглянути відведення військ для створення демілітаризованої зони, однак це можливо виключно за умови аналогічних дій з боку країни-агресора Росії.