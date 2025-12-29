﻿
Економіка

Стало відомо, коли світло в Україні буде без графіків

У разі повного припинення російських ударів по енергетичній інфраструктурі Україні знадобиться близько двох місяців, щоб повернутися до роботи без відключень світла.

"Нещодавно робили розрахунки. Якщо зараз удари б припинились, то на відновлення енергосистеми піде два місяці", - повідомив в.о. міністра енергетики Артем Некрасов в інтерв'ю Forbes Ukraine.

За три місяці осені пошкоджено росіянами було 8000 МВт генерації. На грудень близько половини цієї потужності відновлено, але атаки не припиняються.

"Росія атакує не тільки електростанції, а й електромережі, підстанції та газовидобувну інфраструктуру. На 26 грудня було девʼять масованих ударів, кожні 10-15 днів", - каже він.

На кінець грудня зафіксовано понад 2000 ударів по енергомережах і близько 440 ударів по енергообʼєктах.

За місяць росіяни вибивають у середньому по 60 трансформаторів.

Фото: Facebook.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

УкраїнаМіненергоенергетикаелектроенергія
