Трамп заявив про готовність Путіна до миру

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час обговорень Дональд Трамп зазначив готовність російського диктатора до завершення війни на базі запропонованого плану з 20 пунктів. За словами українського лідера, наразі розглядається можливість проведення зустрічі з представниками росії у визначеному форматі для подальших переговорів.

Ключові положення та гарантії

Зеленський наголосив, що будь-які домовленості та гарантії безпеки мають отримати офіційну підтримку з боку Конгресу США та парламенту України. Важливим етапом легітимізації плану завершення війни стане всеукраїнський референдум. Президент підкреслив, що альтернативи мирному плану немає, проте США запевнили у готовності продовжувати підтримку України, якщо російська сторона відмовиться від угоди та обере шлях подальшої агресії.

Міжнародна підтримка та позиція союзників

Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні також висловилася щодо ситуації, зазначивши, що пріоритетом є не стільки терміни закінчення війни, скільки умови, на яких це відбудеться. Вона акцентувала на тому, що українська нація має самостійно прийняти цей мир. Зеленський додав, що європейські лідери підтримують проведення референдуму як способу волевиявлення народу та ключового елемента досягнення справедливого результату.

Формат реалізації плану

Для детального опрацювання 20-пунктного плану планується створити чотиристоронню технічну групу. Передбачається, що фінальний документ мають підписати чотири сторони: Україна, Європа, Америка та росія. Такий підхід має забезпечити комплексне виконання зобов'язань усіма учасниками процесу.