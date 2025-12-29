﻿
Свiт

Китай розпочав масштабні військові навчання поблизу Тайваню

Східне оперативне командування оголосило про старт дводенних навчань «Місія правосуддя 2025» у п’яти морських акваторіях і повітряному просторі поблизу Тайваню. У них беруть участь сухопутні війська, флот, авіація та ракетні частини.

Основний етап із бойовими стрільбами запланований на 30 грудня з 02:00 до 12:00 за київським часом. У Пекіні заявили, що навчання проводяться проти «сепаратистських сил незалежності Тайваню» і мають на меті захист суверенітету Китаю.

У навчаннях, що розпочинаються у понеділок, візьмуть участь армія, флот, військово-повітряні сили та ракетні війська, ідеться у заяві китайських військових. Навчання під назвою "Місія справедливості-2025" "перевірять фактичну бойову спроможність військ театру військових дій у спільних операціях".

 Автор: Галина Роюк

