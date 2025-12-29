Переговори України та США: ключові заяви Зеленського і Трампа

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп виступили перед журналістами за підсумками переговорів, під час яких обговорювалися питання завершення війни, гарантій безпеки, територій, референдуму та відновлення України.

Дональд Трамп заявив, що Запорізьку атомну електростанцію можна запустити найближчим часом. За його словами, це питання він обговорював з президентом Росії Володимиром Путіним, який нібито готовий працювати з Україною для відновлення роботи станції.

Також Трамп заявив, що Росія, за його словами, зацікавлена у завершенні війни та хоче бачити Україну успішною. Він зазначив, що Путін висловив готовність сприяти відновленню України, зокрема у сфері енергетики, і постачати енергоресурси за низькими цінами.

Говорячи про припинення вогню, Трамп заявив, що Путін не підтримує ідею тимчасового перемир’я для проведення референдуму, оскільки не хоче відновлення бойових дій після паузи. Президент США також зазначив, що територіальне питання залишається невирішеним, однак наголосив на необхідності укладення домовленостей.

Трамп додав, що у разі успішного розвитку переговорів фінальний етап може бути завершений протягом кількох тижнів. Він також не виключив можливості поїздки в Україну, якщо це сприятиме завершенню війни. За його словами, основну частину гарантій безпеки для України має взяти на себе Європа, тоді як США надаватимуть підтримку.

Володимир Зеленський, зі свого боку, наголосив, що гарантії безпеки є ключовим елементом будь-якого мирного врегулювання. За його словами, переговори з європейськими лідерами з цього питання були продуктивними.

Президент України зазначив, що референдум може бути одним із механізмів ухвалення рішень щодо мирного плану, однак усі процедури мають відповідати Конституції України. Він додав, що Україна може провести референдум з окремих пунктів мирного плану, а для участі громадян, які перебувають за кордоном, необхідно створити відповідну інфраструктуру в країнах Європи.

Також Зеленський повідомив, що в найближчі тижні заплановані нові зустрічі делегацій України та США з метою фіналізації обговорень.

