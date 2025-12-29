У Києві сьогодні діятимуть різні режими відключень світла

Сьогодні енергетики знову застосовуватимуть графіки погодинних відключень для побутових споживачів, а також обмеження потужності для промислових об’єктів. В «Укренерго» наголошують, що ситуація в енергосистемі може змінюватися протягом доби. Актуальні графіки відключень за регіоном та конкретною адресою споживачам рекомендують перевіряти на офіційних сторінках обленерго.
Графік відключень світла для Києва
У компанії ДТЕК повідомили, що оприлюднений графік діятиме лише для правого берега Києва, оскільки на лівому березі столиці наразі тривають екстрені відключення електроенергії.
Підгрупи та час відключень:
Підгрупа 1.1/1.2: 00:00–01:30
08:00–12:00
18:30–22:30
Підгрупа 2.1
08:00–15:00
18:30–22:30
Підгрупа 2.2
00:00–01:30
08:00–15:00
18:30–22:30
Підгрупа 3.1
01:00–05:00
11:30–18:30
22:00–24:00
Підгрупа 3.2
11:30–18:30
22:00–24:00
Підгрупа 4.1
01:00–08:00
11:30–15:30
22:00–24:00
Підгрупа 4.2
01:00–05:00
11:30–15:30
22:00–24:00
Підгрупа 5.1/5.2
06:00–11:30
15:00–19:00
Підгрупа 6.1
04:30–08:30
15:00–20:00
Підгрупа 6.2
04:30–08:30
15:00–22:00
У ДТЕК повідомили, що в разі змін оперативно інформуватимуть киян через офіційний Telegram-канал.
Як повідомляло раніше ForUa, українцям можуть давати світло лише на 2-4 години на добу.
Автор: Тетяна Андрійко