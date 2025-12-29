У Києві сьогодні діятимуть різні режими відключень світла

Сьогодні енергетики знову застосовуватимуть графіки погодинних відключень для побутових споживачів, а також обмеження потужності для промислових об’єктів. В «Укренерго» наголошують, що ситуація в енергосистемі може змінюватися протягом доби. Актуальні графіки відключень за регіоном та конкретною адресою споживачам рекомендують перевіряти на офіційних сторінках обленерго.

Графік відключень світла для Києва

У компанії ДТЕК повідомили, що оприлюднений графік діятиме лише для правого берега Києва, оскільки на лівому березі столиці наразі тривають екстрені відключення електроенергії.

Підгрупи та час відключень:

Підгрупа 1.1/1.2: 00:00–01:30

08:00–12:00

18:30–22:30

Підгрупа 2.1

08:00–15:00

18:30–22:30

Підгрупа 2.2

00:00–01:30

08:00–15:00

18:30–22:30

Підгрупа 3.1

01:00–05:00

11:30–18:30

22:00–24:00

Підгрупа 3.2

11:30–18:30

22:00–24:00

Підгрупа 4.1

01:00–08:00

11:30–15:30

22:00–24:00

Підгрупа 4.2

01:00–05:00

11:30–15:30

22:00–24:00

Підгрупа 5.1/5.2

06:00–11:30

15:00–19:00

Підгрупа 6.1

04:30–08:30

15:00–20:00

Підгрупа 6.2

04:30–08:30

15:00–22:00

У ДТЕК повідомили, що в разі змін оперативно інформуватимуть киян через офіційний Telegram-канал.

Як повідомляло раніше ForUa, українцям можуть давати світло лише на 2-4 години на добу.