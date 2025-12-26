Фонд підтримки енергетики України отримав від Швеції ще 63 млн євро

Швеція наростила фінансову підтримку Фонду підтримки енергетики України, збільшивши загальний обсяг свого внеску до 203 млн євро. Додаткове фінансування становить 63,8 млн євро, повідомили в Міністерстві енергетики України.

Кошти було надано через Шведське агентство з міжнародного розвитку (SIDA).

У міністерстві зазначають, що завдяки цій допомозі Україна змогла придбати обладнання в межах проєкту зі створення розподіленої генерації в одному з регіонів, які нині найбільше потерпають від дефіциту електроенергії. Окрім цього, за фінансування SIDA закупили критично важливе обладнання для НЕК "Укренерго" та операторів систем розподілу в Херсонській, Запорізькій і Чернігівській областях.

За даними Міненерго, Швеція наразі є другим за обсягом донором Фонду підтримки енергетики України після Німеччини. Водночас нещодавно Німеччина здійснила найбільший одноразовий переказ від початку функціонування Фонду — 160 млн євро.