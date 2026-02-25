Високопосадовців ЗСУ та СБУ затримали на хабарі у $320 тисяч

Головне управління внутрішньої безпеки СБУ за сприяння Головнокомандувача ЗСУ викрило схему розкрадання коштів оборонного бюджету України, до якої причетні високопосадовці ЗСУ та СБУ.

За результатом комплексних заходів затримано Командувача логістики Командування Повітряних Сил ЗСУ та очільника Управління СБУ у Житомирській області, повідомляє СБУ.



Фігуранти організували схему привласнення державних коштів під час будівництва фортифікаційних споруд.



Йдеться про облаштування додаткового захисту на стратегічно важливих об’єктах, зокрема оперативних аеродромах Сил оборони.



У травні 2025 року на будівництво збірно-розбірних аркових укриттів було виділено 1,4 млрд грн.



Перевірки показали, що проєкти не відповідали вимогам безпеки, укриття не забезпечували належного захисту літаків, а вартість робіт була завищена. Попри це, підрядникам почали перераховувати авансові платежі.



Щоб зупинити перевірки та приховати розтрату коштів, посадовці, за версією слідства, організували передачу неправомірної вигоди у розмірі близько 13 млн грн.



Співробітники внутрішньої безпеки СБУ затримали обох фігурантів «на гарячому» під час передачі їм 320 тисяч доларів США.



Наразі посадовцям готується повідомлення про підозру за ст. 191 Кримінального кодексу України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Фото: СБУ.