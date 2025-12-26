Україна змінює правила закупівлі інноваційних ліків

Кабінет Міністрів України оновив постанову №61 від 27 січня 2021 року, яка регламентує проведення переговорів, укладання та виконання договорів керованого доступу (ДКД). Нові зміни запроваджують механізм змішаного фінансування для закупівлі інноваційних лікарських засобів.

Відтепер придбання дороговартісних та сучасних ліків може здійснюватися одночасно за рахунок державного бюджету, місцевих бюджетів та коштів закладів охорони здоров’я.

Завдяки механізму ДКД ми можемо закуповувати інноваційні ліки за значно вигіднішими умовами, ніж на відкритому ринку. Це дозволяє не лише економити кошти, а й забезпечувати пацієнтів із важкими та рідкісними захворюваннями препаратами, які раніше були фактично недоступні. Протягом 2025 року було укладено нові договори на постачання семи сучасних лікарських засобів для таких пацієнтів, — зазначив Віктор Ляшко, міністр охорони здоров’я України.

Раніше закупівлі інноваційних препаратів фінансувалися виключно за державний кошт. Тепер приєднуватися до процесу можуть департаменти охорони здоров’я та окремі державні чи комунальні медичні заклади. Учасники укладатимуть договори з Медичними закупівлями України, що дасть змогу отримувати кращі цінові пропозиції, збільшувати обсяги закупівель та оптимізувати витрати на медичні потреби.

Завдяки змішаній моделі фінансування заклади охорони здоров’я зможуть закуповувати препарати, які раніше були недоступні через високу ціну, та застосовувати їх відповідно до міжнародних клінічних протоколів. Участь закладів у таких закупівлях є добровільною, проте кошти Програми медичних гарантій для цього не використовуються.

Механізм керованого доступу МЗУ застосовує з 2022 року для придбання дороговартісних інноваційних препаратів. Він дозволяє забезпечити пацієнтів сучасними методами лікування швидше та за більш прийнятними цінами завдяки конфіденційним домовленостям із виробниками.

МОЗ України продовжує працювати над розширенням доступу пацієнтів до сучасних методів лікування та забезпеченням ефективної та безоплатної медичної допомоги, зокрема для осіб із рідкісними захворюваннями.