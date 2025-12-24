Зеленський озвучив 20 пунктів мирного плану для завершення війни з Росією

Президент України Володимир Зеленський представив детальний мирний план із 20 пунктів, який, на його думку, може стати основою для завершення війни з Росією. План включає політичні, безпекові та економічні гарантії, а також питання територій, відновлення країни та міжнародного контролю за виконанням угоди.

За словами Зеленського, план розроблений з урахуванням нинішньої військової та геополітичної ситуації і покликаний забезпечити повний суверенітет України, безпечні кордони та юридично обов’язкові гарантії від міжнародних партнерів.

Основні пункти плану:

1. Підтвердження суверенітету України.

2. Угода про ненапад між рф та Україною, моніторинг на лінії зіткнення.

3. Гарантії безпеки.

4. Чисельність ЗСУ - 800 тисяч у мирний час.

5. США, НАТО та Європа нададуть Україні гарантії безпеки за прикладом статті 5 НАТО. Якщо рф вторгнеться в Україну - буде військова відповідь і відновлення санкцій.

6. Росія закріпить політику ненападу щодо Європи та України у всіх необхідних законах.

7. Україна стане членом ЄС у певний час (Україна хоче закріпити дату вступу).

8. Пакет глобального розвитку, який буде визначено в окремій угоді про інвестиції.

9. Буде створено кілька фондів для вирішення питань відновлення. Мета - залучення 800 млрд доларів.

10. Україна пришвидшить процес укладення угоди про вільну торгівлю зі США.

11. Без’ядерний статус України.

12. ЗАЕС. Компромісу немає. США пропонують управління втрьох і американці - головний менеджер. Компромісна пропозиція України: США і Україна - 50 на 50.

13. Освітні програми в школах, що сприяють розумінню та толерантності до різних культур, усувають расизм і упередження.

14. Території. Найскладніший пункт. Один з варіантів - рф виходить з Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської, Харківської областей. В Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях - "стоїмо, де стоїмо". РФ хоче, щоб Україна вийшла з Донецької області, США пропонують компроміс - вільну економічну зону. Якщо не буде згоди на "стоїмо, де стоїмо", то вільна економічна зона може бути прийнята лише шляхом референдуму і тоді треба виносити на референдум весь документ.

15. РФ та Україна зобов'язуються не змінювати домовленості силою.

16. Росія не перешкоджатиме Україні використовувати річку Дніпро та Чорне море для цілей комерційної діяльності. Кінбурнська коса буде демілітаризована.

17. Обмін полоненими всіх на всіх, повернення цивільних, дітей та політв'язнів.

18. Україна має провести вибори якомога швидше після підписання угоди.

19. Ця угода буде юридично обов'язковою. Її виконання буде контролювати Рада миру на чолі з Трампом.

20. Після того, як усі сторони погодяться з цією угодою, негайно набуде чинності повне припинення вогню.Зеленський наголосив, що цей план є максимально деталізованим і передбачає комплексний підхід до політичних, економічних та безпекових аспектів відновлення миру.

«Мир можливий, але лише якщо тиск на Росію буде достатнім, щоб Кремль усвідомив реальність поразки в Україні та потенційних наслідків для внутрішньої стабільності», – підкреслив президент.

Міжнародні партнери України вже висловили готовність брати участь у забезпеченні гарантій безпеки та інвестиційної підтримки, однак остаточне погодження плану потребує згоди всіх сторін та міжнародного контролю.

