Демограф розповіла чи буде в Україні бебі-буму після війни

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи Національної академії наук України Елла Лібанова висловила думку, що після закінчення війни в Україні, ймовірно, не відбудеться великого зростання народжуваності, і не варто очікувати «бебі-буму», подібного до того, що спостерігався після Другої світової війни. Про це демографиня заявила в інтерв’ю.

Елла Лібанова пояснила, що сучасні родини мають значно вищі вимоги до комфортності та рівня життя, ніж у повоєнний період. Тоді було економічно вигідно мати багато дітей, а їх виховання та потреби були простішими.

За даними експертки, у 2021 році в Україні на одну жінку припадало в середньому 2,1 дитини. Проте під час повномасштабної війни, за підрахунками Інституту демографії, цей показник складає близько 0,7. Лібанова додала: «Після війни цей показник може з часом може збільшитися до 1,6, але не більше». Для того, щоб наступне покоління замістило покоління батьків, потрібно 2,15.

Ще одним важливим чинником, який впливає на народжуваність, є кращі методи контрацепції, які зараз доступні, тому народжують здебільшого ті, хто цього бажає.

Лібанова зазначила, що навіть у Європі цей показник зазвичай не досягає 2, як і в багатьох країнах Азії, наприклад, у Південній Кореї, де при непоганому рівні життя він також складає 0,7. Експертка має сумніви, що в Україні буде бебі-бум після війни, посилаючись на приклад своєї бабусі, яка після евакуації у 1944 році жила з двома дітьми в парадному зруйнованого будинку, що «сьогодні нормою не вважається».

Також директорка Інституту демографії та досліджень імені Михайла Птухи Елла Лібанова озвучила оцінку чисельності населення, яке нині проживає в Україні – від 28 до 30 мільйонів людей. Розбіжність у цифрах пояснюється різними методиками підрахунку.