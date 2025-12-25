﻿
Сили оборони звільнили п'ять сіл на Дніпропетровщині

Бійці 225-го окремого штурмового полку ЗСУ спільно з підрозділами 20-го армійського корпусу деокупували села Орестопіль, Новоселівка, Соснівка, Хороше та Вороне. Про це повідомили у 225-му окремому штурмовому полку ЗСУ.

Наступальна операція тривала понад 100 днів протягом осені 2025 року. Командування наголошує на унікальності дій: штурмові групи безперервно перебували на передових позиціях, витісняючи війська Росії. Бійці 3-го штурмового батальйону забезпечили просування лінії фронту та закріплення на нових рубежах.

Успішне звільнення сіл дозволило покращити тактичне положення українських сил у Дніпропетровській області та ліквідувати загрозу для прилеглих районів. Наразі всі учасники операції подані до нагородження державними відзнаками. Ситуація на звільнених територіях під контролем ЗСУ, тривають заходи з розмінування та зачистки від залишків окупаційних підрозділів РФ. Деокупація стала результатом злагодженої роботи піхоти, артилерії та розвідки після трьох місяців інтенсивних боїв.

