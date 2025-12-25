Україна працює над завершенням війни: Зеленський обговорив мирні ініціативи з Віткоффом та Кушнером

Президент України Володимир Зеленський провів конструктивну зустріч зі спеціальним представником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом та радником Джаредом Кушнером. Під час розмови обговорювалися шляхи прискорення закінчення війни в Україні та підготовка документів і кроків для досягнення ефективного та надійного миру.

"Працюємо 24/7, щоб наблизити завершення жорстокої війни Росії проти України та зробити всі кроки реалістичними і ефективними", — зазначив Зеленський.

У ході зустрічі українська делегація обговорила низку суттєвих деталей мирного процесу та запропонувала ідеї, які можуть сприяти довготривалому миру.

"Справжня безпека, справжнє відновлення, справжній мир — це те, що потрібно всім нам в Україні, США, Європі та кожному з наших партнерів", — додав президент.

Разом із Зеленським у розмові брали участь члени української дипломатичної команди: Рустем Умєров, Андрій Гнатов, Андрій Сибіга, Сергій Кислиця, Ігор Брусило та Олександр Бевз. Було домовлено, що Рустем Умєров ще сьогодні проведе додаткову розмову зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, щоб не втрачати жодної можливості для просування мирного процесу.

Президент також попросив передати привітання з Різдвом для президента Трампа та його родини від імені України.