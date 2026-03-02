Ціни на нафту скакнули до рекордних позначок

Ціна на нафту марки Brent підскочила на 10% і досягла приблизно $80 за барель після ударів США та Ізраїлю по Ірану. Аналітики прогнозують, що у разі тривалої перерви в роботі Ормузької протоки ціни можуть зрости до $100 за барель, повідомляє Reuters.

За даними аналітиків, у п’ятницю глобальний еталон цін на нафту зріс до $73 за барель — найвищий рівень із липня 2025 року. Стрибок пов’язують із побоюванням нових військових атак на Іран і можливими перебоями в транспортуванні нафти через Ормузьку протоку.

Директор з енергетики та переробки ICIS Аджай Пармар зазначив, що понад 20% світового обсягу нафти транспортується саме через Ормузьку протоку. Навіть за умови використання альтернативних маршрутів, таких як східно-західний трубопровід Саудівської Аравії та трубопровід Абу-Дабі, чистий ефект від закриття протоки складе втрату близько 8–10 млн барелів сирої нафти на добу.

Аналітики попереджають, що якщо перебої в роботі протоки затягнуться, ціни на нафту можуть значно перевищити $100 за барель.

Як повідомляло раніше ForUa, Іран оголосив про блокаду Ормузької протоки: світовий енергетичний ринок під загрозою.