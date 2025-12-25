Як працюватиме метро і наземний транспорт Києва 31 грудня та 1 січня

Кияни та гості столиці зустрічатимуть новий 2026 рік в умовах дії воєнного стану. Як і в попередні роки війни, масових святкувань у центрі міста не передбачено, а комендантська година залишатиметься чинною і в новорічну ніч.

Як повідомили у Київському метрополітені та Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, жодних змін у графіку роботи громадського транспорту з 31 грудня 2025 року по 1 січня 2026 року не планується.

У відомствах наголосили, що громадський транспорт столиці працюватиме за звичним розкладом, який діє з початку повномасштабного вторгнення РФ. Зокрема, рух комунального транспорту здійснюватиметься зранку — орієнтовно з 5:00–6:00 — і триватиме до 23:00.

Водночас у новорічну ніч у Києві, як і по всій країні, діятиме комендантська година з 00:00 до 05:00, під час якої заборонено перебування на вулицях і користування транспортом без спеціальних дозволів.

У КМДА також нагадали, що всі 46 станцій київського метрополітену залишатимуться відкритими як укриття у разі оголошення повітряної тривоги, навіть у новорічну ніч. Це правило діє незалежно від часу доби та святкових дат.

Таким чином, святкування Нового року в столиці відбуватиметься без нічних поїздок громадським транспортом і без традиційних масових заходів, з урахуванням вимог безпеки та обмежень воєнного стану.

