На Софійській площі у Києві засяяла головна ялинка країни

Ввечері 5 листопада, напередодні Дня святого Миколая, у Києві на Софійській площі урочисто запалили вогні на головній ялинці країни.

Під час відкриття новорічної красуні виступив мер столиці Віталій Кличко. Він подякував українським захисникам і захисницям за “можливість відчувати атмосферу свята”.

Головна ялинка країни, як і минулого року, штучна. Її висота – 16 метрів. Новорічне дерево прикрашене 4,5 тис. іграшок, підсвічене теплою гірляндою.

– Тематика ялинки натхненна фресками Софії Київської, що крізь століття зберігають тепло, м’які відтінки часу й тиші, у якій живе сила. Новорічне дерево робить площу символічним місцем сили, світла й тихого зимового свята. Дякуємо нашим захисникам та захисницям за те, що маємо можливість відчувати атмосферу свята і сподіватися на дива, – зазначив Віталій Кличко.

Мер Києва наголосив, що навіть в умовах війни у дітей має бути свято. До того ж позитивні емоції потрібні й дорослим.

– Вітаю всіх з прийдешнім Днем Святого Миколая! Сил, оптимізму, і віри в дива! Вони трапляються! – додав Кличко.