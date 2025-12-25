﻿
Суспiльство

Майже дві третини українців хочуть швидких виборів - опитування

Майже дві третини українців хочуть швидких виборів - опитування

Більшість українців виступають за негайне проведення виборів у разі завершення мирних переговорів, встановлення режиму припинення вогню та скасування воєнного стану. Про це свідчать результати опитування соціологічної компанії SOCIS.

Згідно з дослідженням, 63,9% респондентів вважають, що вибори потрібно проводити одразу після припинення вогню. Ще 24,9% підтримують вибори, але вважають за потрібне почекати деякий час. 5,6% українців вважають, що слід провести лише місцеві вибори, а 5,7% не змогли відповісти.

Порівняно з жовтнем, частка тих, хто підтримує якнайшвидше проведення виборів, зросла, проте залишається меншою, ніж у вересні та березні. Водночас кількість прихильників відкладеного проведення виборів впала майже на 10% — з 34,6% у квітні до 24,9% у грудні.

Опитування проводилося з 12 по 18 грудня методом особистого інтерв’ю з використанням планшетів (CAPI) серед 2000 осіб віком від 18 років. Опитування не охоплювало окуповані території.

Як повідомляло раніше ForUa, 58% українців вважають, що ситуація в країні рухається в неправильному напрямку.

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

опитуванняприпинення вогнювійна в Українівибори в Україні
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

У Києві водій намагався наїхати на поліцейського та втік
Надзвичайні події 24.12.2025 21:36:26
У Києві водій намагався наїхати на поліцейського та втік
Читати
Через ворожі удари по енергосистемі в усіх регіонах України 25 грудня діятимуть графіки відключень
Економіка 24.12.2025 21:07:20
Через ворожі удари по енергосистемі в усіх регіонах України 25 грудня діятимуть графіки відключень
Читати
Бойові дії в Грабовському не припиняються, проте просування противника заблоковане
Війна 24.12.2025 20:38:57
Бойові дії в Грабовському не припиняються, проте просування противника заблоковане
Читати

Популярнi статтi