Майже дві третини українців хочуть швидких виборів - опитування

Більшість українців виступають за негайне проведення виборів у разі завершення мирних переговорів, встановлення режиму припинення вогню та скасування воєнного стану. Про це свідчать результати опитування соціологічної компанії SOCIS.

Згідно з дослідженням, 63,9% респондентів вважають, що вибори потрібно проводити одразу після припинення вогню. Ще 24,9% підтримують вибори, але вважають за потрібне почекати деякий час. 5,6% українців вважають, що слід провести лише місцеві вибори, а 5,7% не змогли відповісти.

Порівняно з жовтнем, частка тих, хто підтримує якнайшвидше проведення виборів, зросла, проте залишається меншою, ніж у вересні та березні. Водночас кількість прихильників відкладеного проведення виборів впала майже на 10% — з 34,6% у квітні до 24,9% у грудні.

Опитування проводилося з 12 по 18 грудня методом особистого інтерв’ю з використанням планшетів (CAPI) серед 2000 осіб віком від 18 років. Опитування не охоплювало окуповані території.

