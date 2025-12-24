Опитування: 58% українців вважають, що ситуація в країні рухається в неправильному напрямку

В Україні більшість громадян вважають, що ситуація розвивається в неправильному напрямку, а також, що за останній рік вона погіршилася.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного компанією "SOCIS".

Згідно з опитуванням щодо загальної ситуації в Україні, то кількість людей, які вважають, що вона рухається в неправильному напрямку становить 58%, водночас 32% вважають напрямок розвитку правильним.

Також зросла кількість тих, хто вважає, що ситуація за останній рік погіршилася. Так висловились 67% респондентів.

З-поміж факторів, що негативно впливають на ситуацію, переважають:

високий рівень корупції (51%);

постійні обстріли росіянами об’єктів енергетики та цивільної інфраструктури.

Дослідження, проведене компанією "SOCIS", є частиною постійного моніторингу громадської думки "Барометр", який компанія "SOCIS" проводить регулярно останні 10 років. Статистична похибка вибірки становить +/- 2,6%.