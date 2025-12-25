﻿
Суспiльство

Погода 25 грудня: без опадів, до 8 градусів морозу

Сьогодні погода в Україні матиме виразно зимовий характер. Погодні умови формуватиме поле високого тиску від антициклону з центром над Північним морем та холодна повітряна маса із півночі. Тож опадів майже не очікується, а подекуди можливі навіть сонячні прояснення. Водночас уже після свят синоптична ситуація почне змінюватися, повідомили синоптики.

Вітер - переважно північно-західного напрямку, рухатиметься зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря 1-8° морозу, на Закарпатті та півдні до 4° тепла. На автошляхах збережеться ожеледиця.

У Києві та області очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря у столиці 2-4° морозу; на Київщині -1-6° морозу.

Як повідомляло раніше ForUa, синоптики приголомшили новим прогнозом на зиму.

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

прогноз погодиУкргідрометцентрпогода в Україніпогода в Києвіпогода 25 грудня
Популярнi статтi