Погода 25 грудня: без опадів, до 8 градусів морозу

Сьогодні погода в Україні матиме виразно зимовий характер. Погодні умови формуватиме поле високого тиску від антициклону з центром над Північним морем та холодна повітряна маса із півночі. Тож опадів майже не очікується, а подекуди можливі навіть сонячні прояснення. Водночас уже після свят синоптична ситуація почне змінюватися, повідомили синоптики.
Вітер - переважно північно-західного напрямку, рухатиметься зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря 1-8° морозу, на Закарпатті та півдні до 4° тепла. На автошляхах збережеться ожеледиця.
У Києві та області очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря у столиці 2-4° морозу; на Київщині -1-6° морозу.
Автор: Тетяна Андрійко