Війна — це випробування не лише для тих, хто в окопах, а й для тих, хто тримає тил. Засновник футбольного клубу «Рух» Григорій Козловський разом із командою Emily Resort та норвезькими партнерами з Fritt Ukraina вкотре довели: підтримка ЗСУ — це не разові акції, а щоденна, системна праця до самої перемоги.

Сталевий кулак для 45-ї бригади: 4 пікапи вирушили на передову

Григорій Козловський спільними зусиллями з командою та за координації «Народної самооборони Львівщини», поповнили автопарк 45-ї окремої артилерійської бригади чотирма новими пікапами. Для артилеристів мобільність — це життя. Це можливість швидко вийти на позицію, відпрацювати по ворогу та миттєво змінити локацію.

Від початку січня на цю ініціативу вже було спрямовано 2 мільйони гривень.

Боєць 45-ї ОАБр Юрій Галась не приховує емоцій: «Ці пікапи допоможуть нам виконувати бойові завдання там, де кожен метр землі дається надзусиллями. Якщо народ перестане підтримувати армію — ми не зможемо стояти. Тільки разом ми сила».

Григорій Козловський: «Ми на зв’язку з воїнами 24/7»

Григорій Петрович Козловський та ФК «Рух» продовжують координувати зусилля з військовими підрозділами, оперативно реагуючи на запити фронту та забезпечуючи захисників необхідним сучасним обладнанням. Для засновника «жовто-чорних» це питання честі.

«Ми не маємо права на втому, поки триває війна. Підтримка наших воїнів — це обов’язок кожного, хто в тилу. Лише забезпечуючи фронт усім необхідним, ми крок за кроком наближаємо день нашої спільної перемоги», — переконаний Григорій Козловський .

Меценат часто повторює, що футбольна спільнота не може стояти осторонь: «Ми не просто граємо у футбол, ми живемо в країні, яку треба захистити. Наше завдання — бути надійним тилом, щоб кожен солдат відчував: про нього дбають, його чекають, йому допомагають усім, що тільки можливо дістати».

Визнання за відданість: почесна нагорода від артилеристів

Символічним моментом стало вручення Григорію Козловському пам’ятної відзнаки «За сприяння» від 45-ї окремої артилерійської бригади імені генерала Мирона Тарнавського. Командир бригади Олег Файдюк особисто подякував меценату за те, що допомога надходить не за графіком, а за реальною потребою фронту.