Скільки Україна витратить на борги у 2026-2028 роках: план уряду

Під час засідання 24 грудня Кабінет Міністрів України затвердив боргову стратегію на 2026-2028 роки. Згідно з текстом документа, протягом наступних трьох років середньорічні витрати на погашення та обслуговування державного боргу становитимуть 1,19 трильйона гривень.

Графік виплат та частка у ВВП

За розрахунками Міністерства фінансів, загальна сума видатків на боргові зобов’язання у 2025 році складе 1,05 трлн грн. У наступні роки навантаження поступово зростатиме: у 2026 році виплати становитимуть 1,17 трлн грн, у 2027-му — 1,26 трлн грн, а у 2028-му сягнуть 1,29 трлн грн.

У співвідношенні до валового внутрішнього продукту боргове навантаження матиме тенденцію до поступового зниження. Якщо у 2025 році виплати за боргами заберуть 11,7% ВВП, то у 2026-му цей показник складе 11,3%, у 2027-му — 10,5%, а у 2028 році прогнозується на рівні 9,5%.

Структура та вартість боргу

Мінфін зазначає, що структуру державного боргу вдалося покращити завдяки залученню коштів на пільгових умовах. Станом на літо 2025 року середньозважена вартість держборгу знизилася до 4,9%, тоді як до початку повномасштабного вторгнення цей показник становив 7,2%.

Проте у документі наголошують на наявності валютних ризиків. Наразі 75% державного боргу є зовнішнім, а загальна частка боргу в іноземній валюті (з урахуванням валютних ОВДП) становить 77%. Це створює значну залежність стійкості державних фінансів від курсових коливань.

Роль внутрішнього ринку

Важливим джерелом ліквідності залишається внутрішній ринок запозичень. У стратегії вказано, що за період з 2022 року по другий квартал 2025 року чисте фінансування через внутрішні інструменти забезпечило бюджету 659 мільярдів гривень.