Суспiльство

Інтелектуальний колапс: Україна опинилась серед топ-10 світу з відтоку мізків

Україна опинилася серед десяти країн світу з найвищим рівнем «відтоку мізків». Це означає, що значна кількість освічених і кваліфікованих спеціалістів залишає країну, що ставить під загрозу інтелектуальний та економічний потенціал держави, повідомляє The Global Economy.

Експерти називають ситуацію критичною: втрата професіоналів загрожує майбутньому економічного розвитку та інновацій.

Серед основних факторів, які стимулюють виїзд фахівців, експерти називають:

- низькі зарплати та обмежені кар’єрні перспективи;

- відсутність стабільності та безпеки;

- брак можливостей для реалізації інноваційних проектів;

- тривала війна та її соціально-економічні наслідки.

Масова еміграція розумних і талановитих людей зменшує потенціал для розвитку технологій, науки та бізнесу. У довгостроковій перспективі це може вплинути на конкурентоспроможність України на світовому ринку та гальмувати відновлення після війни.

Аналітики прогнозують, що в найближчі роки уряд активізує політику з утримання та повернення талантів. Серед можливих кроків:

- підвищення зарплат і соціальних гарантій для висококваліфікованих спеціалістів;

- створення сприятливих умов для стартапів і наукових проєктів;

- програми повернення українців, які працюють за кордоном.

«Якщо не створити умови для розвитку і реалізації талантів у країні, Україна ризикує втратити ще більше професіоналів і опинитися в пастці нестачі кадрів», — зазначають експерти.

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

Українавідтік мізківвиїзд фахівціврозвиток технологій
