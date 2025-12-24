Інтелектуальний колапс: Україна опинилась серед топ-10 світу з відтоку мізків

Україна опинилася серед десяти країн світу з найвищим рівнем «відтоку мізків». Це означає, що значна кількість освічених і кваліфікованих спеціалістів залишає країну, що ставить під загрозу інтелектуальний та економічний потенціал держави, повідомляє The Global Economy.
Експерти називають ситуацію критичною: втрата професіоналів загрожує майбутньому економічного розвитку та інновацій.
Серед основних факторів, які стимулюють виїзд фахівців, експерти називають:
- низькі зарплати та обмежені кар’єрні перспективи;
- відсутність стабільності та безпеки;
- брак можливостей для реалізації інноваційних проектів;
- тривала війна та її соціально-економічні наслідки.
Масова еміграція розумних і талановитих людей зменшує потенціал для розвитку технологій, науки та бізнесу. У довгостроковій перспективі це може вплинути на конкурентоспроможність України на світовому ринку та гальмувати відновлення після війни.
Аналітики прогнозують, що в найближчі роки уряд активізує політику з утримання та повернення талантів. Серед можливих кроків:
- підвищення зарплат і соціальних гарантій для висококваліфікованих спеціалістів;
- створення сприятливих умов для стартапів і наукових проєктів;
- програми повернення українців, які працюють за кордоном.
«Якщо не створити умови для розвитку і реалізації талантів у країні, Україна ризикує втратити ще більше професіоналів і опинитися в пастці нестачі кадрів», — зазначають експерти.
Автор: Тетяна Андрійко