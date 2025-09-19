Скільки грошей потрібно для щастя: рейтинг «комфортного» доходу для українських сімей

Чи задумувалися ви, скільки грошей насправді потрібно для комфортного життя в Україні? Фінансовий консультант Іван Осипенко стверджує, що цей показник залежить від структури сім'ї та місця проживання. На основі його розрахунків ми склали рейтинг, який допоможе оцінити ваші фінансові цілі.

Перше місце: Комфорт для пари без дітей

За оцінками експерта, парі, яка живе разом, для відчуття фінансового комфорту потрібен сукупний дохід у розмірі 70–80 тис. грн на місяць.

З чого складається цей бюджет?

Основна частина витрат припадає на житло (оренда або кредит), яке може коштувати 25–30 тис. грн. Решта суми розподіляється так:

Харчування: 12–15 тис. грн

Комунальні послуги: 5–7 тис. грн

Транспорт: 4–6 тис. грн

Медицина: 3–5 тис. грн

Дозвілля та побут: 4–6 тис. грн

Накопичення та резерв: 10–12 тис. грн

Друге місце: Комфорт для сім'ї з дитиною

Наявність дитини суттєво збільшує необхідний рівень доходу. Експерт вважає, що для комфортного життя сім'ї з однією дитиною потрібно 90–110 тис. грн на місяць.

Основні статті витрат:

У цьому випадку витрати зростають майже за всіма категоріями. Найбільш помітною статтею витрат є витрати на дитину (садочок, освіта, гуртки), що складає 12–15 тис. грн. Інші витрати виглядають так:

Житло: 30 тис. грн

Харчування: 18–22 тис. грн

Комунальні послуги: 6–8 тис. грн

Транспорт: 5–7 тис. грн

Медицина та допоміжні послуги: 5–8 тис. грн

Накопичення та фонд безпеки: 12–20 тис. грн

Регіональні поправки: де жити дорожче?

За словами Івана Осипенка, наведена вище оцінка є орієнтовною і може суттєво відрізнятися залежно від місця проживання. Життя у великих містах, таких як Київ, Львів, Одеса чи Харків, може бути на 30% дорожчим порівняно з невеликими населеними пунктами. Це пов'язано з високими цінами на оренду/купівлю житла, транспорт та деякі послуги.