Українська розвідка оприлюднила список організаторів вивезення дітей до РФ

Українська розвідка оприлюднила на порталі War&Sanctions розділ «Викрадачі дітей», де названо людей та організації, причетні до реалізації російського проєкту «Культурная карта 4+85», у межах якого дітей із тимчасово окупованих територій України вивозять до РФ під виглядом культурно-освітніх екскурсій.

Про це повідомила пресслужба Головне управління розвідки Міноборони України. За даними відомства, проєкт ініційований Міністерством культури РФ та реалізується держструктурою Росконцерт. З 2023 року в ньому взяли участь понад 10 тисяч дітей з українських тимчасово окупованих територій.

«Задекларована мета – “культурне знайомство з Росією”, проте фактично йдеться про інтеграцію українських дітей у російський соціокультурний простір та формування лояльності до Кремля», – пояснюють у ГУР МО.

Серед ідентифікованих організаторів – керівник Дєніс Буянов, який очолює московську установу культури, та Андрєй Єрешко, очільник «Росконцерту». Обидва залучені до пропагандистських екскурсій для дітей з ТОТ.

У відомстві наголосили, що ідентифікація організаторів проєкту є «важливим кроком для притягнення винних до відповідальності та забезпечення невідворотності покарання за злочини проти українських дітей».

17 лютого президент Володимир Зеленський повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Україні вдалося повернути 2 тисячі дітей у межах ініціативи Bring Kids Back UA.

За даними уповноваженої президента з прав дитини Дар’ї Герасимчук, станом на кінець березня 2023 року українській владі було відомо про понад 19,5 тисячі дітей, вивезених із ТОТ до РФ, проте точну кількість визначити складно через окупацію.

5 квітня 2023 року 49 країн у спільній заяві засудили РФ за організацію засідання Радбезу ООН щодо нібито правових підстав для депортацій українських дітей. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Марія Львова-Бєлова, закликавши притягти її до відповідальності в Гаазі.

На сьогодні єдиного прозорого механізму повернення дітей, депортованих до РФ, не існує. 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Владіміра Путіна та Львової-Бєлової за незаконну депортацію та переміщення українських дітей.