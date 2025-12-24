Транспортний бум: УЗ на свята додає рейси в усіх регіонах

Укрзалізниця призначає 16 додаткових поїздів, збільшує періодичність курсування регулярних рейсів та додає причіпні вагони на період Різдвяних і Новорічних свят.

Пріоритет традиційно надано Карпатам, щоб забезпечити можливість відпочинку та реабілітації українським військовим та родинам із дітьми. У січні частина цих напрямків також буде покриватися програмою «3000 км Україною».

Перелік додаткових поїздів

№ 255/256 Київ – Рахів

№ 271/272 Київ – Івано-Франківськ

№ 237/238 Київ – Ужгород

№ 220/219 Київ – Дніпро

№ 248/247 Київ – Одеса

№ 265/266 Київ – Одеса

№ 159/160 Київ – Трускавець

№ 249/250 Київ – Львів

№ 289/290 Київ – Львів

№ 291/292 Київ – Львів

№ 741/742 Київ – Львів

№ 777/778 Київ – Львів

№ 197/198 Київ – Ковель

№ 168/167 Одеса – Львів

№ 755/756 Київ – Луцьк

№ 720/719 Київ – Харків

Зручні стиковки до Карпат

Поїзд №291 Київ – Львів має стиковку лише 35 хвилин із рейсом №157/158 Львів – Чоп через Славсько, Воловець, Сваляву та Мукачево.

Поїзд №289 Київ – Львів прибуває о 07:40, а о 10:51 відправляється модерновий дизель-поїзд Львів – Ворохта через Яремче та Буковель.

Додаткові причіпні вагони та рейси з регіонів

Придніпров’я → Захід: причіпні вагони Дніпро – Львів до поїзда №032/031 Запоріжжя – Перемишль

Додаткові швидкісні поїзди з Волині та Слобожанщини: №755/756 Київ – Луцьк, №720/719 Київ – Харків

Укрзалізниця нагадує про функцію автовикупу в застосунку УЗ, яка автоматично резервує місця у бажаному напрямку.

Як повідомляло раніше ForUa, в Україні запроваджують новий графік руху поїздів.