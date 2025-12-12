В Україні запроваджують новий графік поїздів

"Укрзалізниця" вводить новий графік поїздів в тому числі для регіональних, приміських та міських рейсів.

"Укрзалізниця" розширює мережу подорожей за допомогою регіональних рейсів, запускає нові регулярні регіональні маршрути на заході країни:



Львів – Ворохта, які мають розвантажити поїзди далекого сполучення, що прямують у гори:



№808/807 Львів - Ворохта 10:51 - 14:19



№808/807 Ворохта - Львів 16:38 - 20:26



№810/809 Львів - Ворохта 15:51 - 20:20



№810/809 Ворохта - Львів 06:10 - 10:07



Львів - Ковель: для комфортного сполучення між західними областями України запускаємо рейси на Волинь:



№840 Львів – Ковель 05:20 - 08:42



№841 Ковель - Львів 09:42 - 13:07



№842 Львів – Ковель 14:10 - 17:33



№843 Ковель - Львів 18:33 - 22:00



Житомир – Київ – Конотоп, прямі рейси у комфортному модернізованому електропоїзді: №856 Житомир 6:43, Київ 09:03-09:10, Конотоп 12:32 №855 Конотоп 14:00, Київ 17:33-17:42, Житомир 19:55



Повідомляється про відновлення руху повним кільцем Київської кільцевої електрички. Вперше за три роки змінюється її графік.



"Зміни по часу відправки будуть у межах 10 хвилин до вже звичного розкладу, натомість це дозволить Укрзалізниці краще скоординувати пересадки з приміських поїздів, а також забезпечити анонсований тактовий рух поїздів далекого сполучення до Львова", - йдеться у повідомленні.



Усі поїзди на Київському кільцевому маршруті будуть максимально новими: не більше року після капітальної модернізації. Актуальний розклад Kyiv City Express з’явиться на офіційному сайті 14 грудня. https://kyivcityexpress.uz.gov.ua/



"Щодо приміського руху. Частково зазнають змін графіки, де цього просили саме ви, пасажири. Розклад сформовано з урахуванням рентабельності, аналізу паспотоку та моделювання стиковок між поїздами далекого, регіонального, приміського сполучень та з громадським транспортом", - зазначили в "Укрзалізниці".



Всі поїзди в Київській агломерації стануть 8-вагонними, щоб гарантовано вмістити всіх бажаючих у години пік та в моменти, коли інший транспорт курсує з перебоями.



Всі зміни приміських поїздів зазначені на сайті, необхідно звертати увагу на дату обраного рейсу - https://swrailway.gov.ua/timetable/eltrain/