Нідерланди виділяють 250 мільйонів євро на зброю для України

Нідерланди виділяють 250 мільйонів євро на ініціативу PURL (Програма термінової закупівлі озброєння), що спрямована на закупівлю американської зброї для України.

Про виділення коштів повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Дуже корисне рішення Нідерландів — уже другий пакет у межах програми PURL, яка дає змогу купувати американську зброю. Зокрема, це надзвичайно корисні засоби ППО та літаки F-16, які рятують життя наших людей, збиваючи російські ракети, та інша зброя і обладнання, які нам допомагають", — зазначив гарант.

Зеленський нагадав, що перший пакет Нідерландів у межах PURL становив 500 мільйонів доларів.

"Зараз ще 250 мільйонів доларів. Разом сильніші", — поінформував президент.

Варто зауважити, що раніше, 1 грудня, посол України при НАТО Альона Гетьманчук заявила про прагнення Києва отримати до кінця року додаткове фінансування від Європи. Йшлося про суму близько одного мільярда євро для фінансування закупівель американської зброї в межах механізму PURL.

Гетьманчук назвала програму PURL, у межах якої союзники НАТО виділяють кошти для закупівлі американської зброї для України, дуже ефективною.