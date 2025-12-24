Біороботи замість армії: РФ спалює піхоту на Сході України

Російська армія на фронті комбінує різні тактики, однак ключова ставка Кремля залишається незмінною — тиск чисельністю та витрачання живої сили. Особливо це помітно на Покровському напрямку на Донеччині. Не лише під Покровськом, а й загалом на Сході України противник застосовує тактику просування малими «одноразовими» піхотними групами, заявив офіцер артилерії 4 бригади НГУ «Рубіж» Володимир Назаренко. Російських солдатів відправляють у штурми по 2–4 особи вже протоптаними маршрутами вздовж посадок і населених пунктів — по кілька хвиль на день. «Це класичне “гарматне м’ясо”. Їх женуть як конвеєр», — наголосив Назаренко.

Офіцер зазначив, що Росія масово скуповує дешевий людський ресурс, пропонуючи контрактникам виплати до 20 тисяч доларів, після чого фактично перетворює їх на біороботів. Командування не забезпечує штурмовиків навіть базовими речами — відомі випадки, коли російські солдати п’ють воду з калюж.

За даними Генштабу ЗСУ, щодоби на фронті фіксуються сотні боєзіткнень, і в переважній більшості вони завершуються невдачею для ворога. Українські Сили оборони відбивають атаки, завдаючи росіянам величезних людських втрат. «Навіть там, де противник просувається, він платить за це надзвичайно високу ціну — тисячі втрат щодня», — підкреслив Назаренко.

Окремо офіцер звернув увагу на ускладнення ситуації через зимову погоду. Морози погіршують логістику та побутові умови, а холод на Донбасі відчувається особливо гостро. Водночас будь-яке тепло на позиціях означає демаскування, адже небо постійно контролюють дрони, а так звана «кілзона» безперервно розширюється. «Зараз зима — це другий ворог», — підсумував Назаренко.

Як повідомляло раніше ForUa, Сіверськ під контролем ворога, українські війська відступили.