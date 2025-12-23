Сіверськ під контролем ворога, українські війська відступили

Українські військові залишили місто Сіверськ у Донецькій області, повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Водночас українські війська зберігають над містом вогневий контроль.

У районі Сіверська тривають важкі бої. За даними Генштабу, російські окупанти мають чисельну перевагу в живій силі та техніці і попри суттєві втрати продовжують активні наступальні дії.

«З метою збереження життів наших воїнів та боєздатності підрозділів українські захисники відійшли з населеного пункту», — йдеться у повідомленні.

У Генштабі наголосили, що під час боїв за Сіверськ українські війська виснажили противника, і кожен метр міста дався окупантам дорогою ціною. Противник просувався завдяки значній чисельній перевазі та постійному тиску малими штурмовими групами у складних погодних умовах.

Місто залишається під вогневим контролем українських сил: окупантам завдаються удари, перерізана їхня логістика та блокуються підрозділи, щоб не дати ворогу просунутися далі. Сили оборони продовжують виконувати завдання на Слов’янському напрямку, вживаючи заходів для зниження наступального потенціалу противника.