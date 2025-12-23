﻿
Війна

Сіверськ під контролем ворога, українські війська відступили

Українські військові залишили місто Сіверськ у Донецькій області, повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Водночас українські війська зберігають над містом вогневий контроль.

У районі Сіверська тривають важкі бої. За даними Генштабу, російські окупанти мають чисельну перевагу в живій силі та техніці і попри суттєві втрати продовжують активні наступальні дії.

«З метою збереження життів наших воїнів та боєздатності підрозділів українські захисники відійшли з населеного пункту», — йдеться у повідомленні.

У Генштабі наголосили, що під час боїв за Сіверськ українські війська виснажили противника, і кожен метр міста дався окупантам дорогою ціною. Противник просувався завдяки значній чисельній перевазі та постійному тиску малими штурмовими групами у складних погодних умовах.

Місто залишається під вогневим контролем українських сил: окупантам завдаються удари, перерізана їхня логістика та блокуються підрозділи, щоб не дати ворогу просунутися далі. Сили оборони продовжують виконувати завдання на Слов’янському напрямку, вживаючи заходів для зниження наступального потенціалу противника.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ЗСУСіверськ
