Німецького депутата підозрюють у шпигунстві на користь Росії

У Німеччині ультраправого депутата від партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD) Рінго Мюльманна запідозрили у можливій співпраці з Росією через його підвищений інтерес до чутливої безпекової та військової інформації, яка може становити інтерес для російської розвідки. Користуючись своїми повноваженнями депутата парламенту федеральної землі Тюрінгія, Мюльманн неодноразово звертався до регіонального уряду з вимогами надати детальну інформацію про транзит західної зброї до України та системи протидії безпілотникам, повідомляє Politico.

Зокрема, у вересні він письмово запитував дані про обсяги військових перевезень через Тюрінгію з 2022 року, вимагаючи розбивки: за роками, видами транспорту (автомобільний та залізничний), кількістю транзитів і зупинок. Крім того, у червні політик подав вісім окремих запитів щодо можливостей протидії дронам, якими користується регіональна поліція. Його цікавило, чи мають правоохоронці: глушилки, сіткомети, електромагнітні імпульсні пристрої, а також наскільки ці засоби придатні до практичного застосування.

Саме ця серія запитів, за інформацією Politico, викликала підозри у політичних опонентів, які вважають, що Мюльманн намагається отримати конфіденційну інформацію, здатну бути використаною Росією як у війні проти України, так і в межах гібридної війни проти Європи. Сам депутат заперечує будь-які зв’язки з Росією та відкидає звинувачення у шпигунстві.

Водночас міністр внутрішніх справ Тюрінгії Георг Майєр (Соціал-демократична партія) заявив, що його насторожив незвично високий інтерес AfD до критичної інфраструктури та безпекових структур регіону. «Мене вразив неймовірний інтерес до органів безпеки й того, як вони протидіють гібридним загрозам. Геополітичні питання раптово стали ключовими, хоча парламент землі Тюрінгія не відповідає за зовнішню чи оборонну політику», — наголосив Майєр.

Як повідомляло раніше ForUa, на заході України зрадники готували серію терактів