Енергосистема не витримує: у Києві введено жорсткі графіки

У Києві сьогодні для побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії, повідомляє ДТЕК.

Згідно з оприлюдненою інформацією, світло вимикатимуть за такими графіками:

Черга 1.1 — без електроенергії з 02:00 до 09:00, з 12:30 до 16:30 та з 23:00 до 24:00

Черга 1.2 — з 02:00 до 09:00, з 12:30 до 18:00 та з 23:00 до 24:00

Черга 2.1 — з 02:00 до 05:30, з 12:30 до 19:30 та з 23:00 до 24:00

Черга 2.2 — з 02:00 до 05:30, з 12:30 до 19:30 та з 23:00 до 24:00

Черга 3.1 — з 05:30 до 12:30 та з 16:00 до 20:00

Черга 3.2 — з 07:00 до 12:30 та з 16:00 до 22:00

Черга 4.1 — з 05:30 до 12:30 та з 16:00 до 20:00

Черга 4.2 — з 00:00 до 02:00, з 05:30 до 09:30 та з 16:00 до 23:00

Черга 5.1 — з 00:00 до 02:00, з 10:00 до 16:00 та з 19:30 до 23:00

Черга 5.2 — з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 16:00 та з 19:30 до 23:00

Черга 6.1 — з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 16:00 та з 19:30 до 23:00

Черга 6.2 — з 00:00 до 05:30, з 09:00 до 13:00 та з 19:30 до 24:00

У ДТЕК нагадують, що графіки можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі, тому мешканцям столиці радять стежити за офіційними оновленнями.

Як повідомляло раніше ForUa, ремонт українських ТЕС може затягнутися.