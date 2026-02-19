Троє українців, які продавали дітей за кордон для усиновлення, постануть перед судом

Перед судом постануть троє підозрюваних, які переправляли дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, за кордон для незаконного усиновлення іноземцями. Про це повідомляє Нацполіція.

Там зазначили, що фігуранти навіть обходили заборону на міждержавне усиновлення, встановлену під час воєнного стану.

Для реалізації схеми вони оформлювали опіку на підставних осіб, переважно чоловіків призовного віку, що давало їм можливість уникнути мобілізації.

Для оформлення опіки підозрювані використовували підроблені документи, зокрема фальшиві довідки про доходи, договори оренди житла та свідоцтва про хрещення, які нібито підтверджували статус «опікунів» як хрещених батьків дітей.

Крім того, учасники угрупування чинили тиск на посадовців служб у справах дітей і військовослужбовців ТЦК та СП, використовуючи корупційні зв’язки та видаючи себе за впливових осіб, зокрема представників Офісу Президента України, органів з питань усиновлення та адвокатської спільноти.

У поліції зазначили, що щонайменше 25 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, стали жертвами фігурантів.

"13 із них незаконно переміщено за кордон і передано іноземцям для виховання, утримання та подальшого усиновлення. Спробу вивезення ще 12 дітей правоохоронці зірвали під час проведення оперативних заходів", - йдеться в повідомленні.

За кожну оборудку підозрювані отримували значні грошові винагороди.

Підозри було оголошено двом жителькам Львова, віком 39 і 48 років, серед яких організаторка, та 28-річному перевізнику дітей з Київщини. Їм загрожує 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Всім трьом фігурантам суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, яким вони скористалися.

Також у Нацполіції зазначили, що в рамках окремого кримінального провадження ще тринадцятьом особам, причетним до злочинної схеми, які перебувають за кордоном, заочно повідомлено про підозру.