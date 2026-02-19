Найпотужніший удар по наркобізнесу: вилучено наркотиків на 400 мільйонів

Нацполіція ліквідувала міжнародний канал наркотрафіку.

"Масштабна поліцейська спецоперація "Рубікон". Найпотужніший удар по наркобізнесу за останні роки. Понад 500 обшуків у 21 регіоні України. 34 ліквідованих нарколабораторій. 74 склади з наркотиками", - повідомив голова Нацполіції Іван Вигівський.



Зруйновано повний цикл незаконного виробництва і збуту синтетичних наркотиків - від контрабандного постачання прекурсорів з країн ЄС до масштабної онлайн-дистрибуції через маркетплейси, анонімні платформи та месенджери.



"У межах міжнародної взаємодії разом із Європолом та Центральним бюро розслідувань поліції Республіки Польща проведено синхронний етап операції, що дозволило перекрити транскордонні канали наркотрафіку", - зазначив Вигівський.



Викрито 4 організованих груп та злочинну організацію, частина з яких діяла у транснаціональному форматі.

"123 фігурантам уже повідомлено про підозру", - уточнив він.



Він звернув увагу на те, що орієнтовна щомісячна виробнича спроможність цієї інфраструктури становила понад 700 кг наркотичної продукції, а очікуваний прибуток - сотні мільйонів гривень.

"Загальний обсяг вилучених заборонених речовин, які не потрапили до незаконного обігу, перевищує 27 мільйонів доз, а їх вартість за цінами "чорного" ринку становить близько 400 мільйонів гривень. Це мільйони доз, які не потрапили на вулиці наших міст і не зруйнують українські родини", - підсумував він.