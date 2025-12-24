﻿
Погода 24 грудня: подекуди сніг та невеликий мороз

Сьогодні в Україні очікується хмарна із проясненнями погода, без опадів. Лише в Карпатах та на Прикарпатті прогнозується помірний сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с, хуртовина, повідомили синоптики. Температура повітря 1-6° морозу; на Закарпатті та півдні країни 0-5° тепла.

У Києві та області - хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер - північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря у столиці 4-6° морозу. На Київщині - 1-6° морозу.

Як повідомляло раніше ForUa, синоптики приголомшили новим прогнозом на зиму.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

