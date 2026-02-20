У ССО створили унікальний календар-довідник про рух опору

Стало відомо про створення календаря, присвяченого Руху опору. І починається він з 24 лютого.
«У цій екзистенційній війні ми ведемо літопис власної витривалості, де 2026 рік стає роком нових звершень. Відлік календаря символічно розпочинається з 24 лютого — дати початку повномасштабного й тотального спротиву українців окупаційним військам" — зазначили в ССО.
Що нового у цьогорічному виданні календаря, присвяченого Руху опору?
- Вперше до календаря додали перелік важливих державних свят та пам’ятних днів, які нагадують про тяглість нашої боротьби та ідентичність, яку ми захищаємо щодня.
- На кожній сторінці — QR-код, що веде на відео з історіями спротиву та унікальними кадрами операцій.
Завантажуйте онлайн-примірник за посиланням (українською та англійською мовами).
Долучайтеся до Руху опору ССО ЗСУ на сайті opir.org.ua.Автор: Тетяна Мішина