Війна

У ССО створили унікальний календар-довідник про рух опору

Стало відомо про створення календаря, присвяченого Руху опору. І починається він з 24 лютого.

«У цій екзистенційній війні ми ведемо літопис власної витривалості, де 2026 рік стає роком нових звершень. Відлік календаря символічно розпочинається з 24 лютого — дати початку повномасштабного й тотального спротиву українців окупаційним військам" — зазначили в ССО.

 

Що нового у цьогорічному виданні календаря, присвяченого Руху опору?

  • Вперше до календаря додали перелік важливих державних свят та пам’ятних днів, які нагадують про тяглість нашої боротьби та ідентичність, яку ми захищаємо щодня.
  • На кожній сторінці — QR-код, що веде на відео з історіями спротиву та унікальними кадрами операцій.

Завантажуйте онлайн-примірник за посиланням (українською та англійською мовами).

Долучайтеся до Руху опору ССО ЗСУ на сайті opir.org.ua.

 Автор: Тетяна Мішина

Теги:

Рух опору ССОкалендар
