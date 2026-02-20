У ССО створили унікальний календар-довідник про рух опору

Стало відомо про створення календаря, присвяченого Руху опору. І починається він з 24 лютого.

«У цій екзистенційній війні ми ведемо літопис власної витривалості, де 2026 рік стає роком нових звершень. Відлік календаря символічно розпочинається з 24 лютого — дати початку повномасштабного й тотального спротиву українців окупаційним військам" — зазначили в ССО.

Що нового у цьогорічному виданні календаря, присвяченого Руху опору?

Вперше до календаря додали перелік важливих державних свят та пам’ятних днів, які нагадують про тяглість нашої боротьби та ідентичність, яку ми захищаємо щодня.

На кожній сторінці — QR-код, що веде на відео з історіями спротиву та унікальними кадрами операцій.

Завантажуйте онлайн-примірник за посиланням (українською та англійською мовами).

Долучайтеся до Руху опору ССО ЗСУ на сайті opir.org.ua.