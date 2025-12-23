Київ просить Варшаву видати російського археолога за незаконні розкопки в Криму

Україна офіційно звернулася до Польщі із запитом про екстрадицію громадянина РФ Алєксандра Бутягіна — археолога та співробітника російського Державного Ермітажу, якого затримали у Варшаві за підозрою в незаконній діяльності на території тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомив кореспондент польської радіостанції RMF FM Кшиштоф Засада.

За даними українських правоохоронних органів, Бутягін перебував у розшуку через порушення норм міжнародного права та законодавства України. Йому закидають проведення несанкціонованих археологічних розкопок на Кримському півострові після його окупації Росією.

Запит про екстрадицію вже надійшов до Окружної прокуратури Варшави. Польська сторона має здійснити низку юридичних перевірок, зокрема з’ясувати, чи немає законодавчих обмежень для видачі підозрюваного — наприклад, надання йому притулку в Польщі або наявності паралельного кримінального провадження на польській території.

Після аналізу матеріалів прокуратура сформує свою позицію та передасть її до суду, який ухвалюватиме остаточне рішення щодо екстрадиції.

Російського археолога затримали співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі 11 грудня в одному з готелів Варшави. Наразі він перебуває під вартою, а прокуратура, як очікується, звернеться до суду з клопотанням про продовження арешту, термін якого спливає 13 січня.

Україна неодноразово наголошувала, що будь-які археологічні роботи, здійснені окупаційною владою в Криму без згоди Києва, є незаконними. Привласнення та вивезення культурних цінностей з тимчасово окупованих територій українська держава розцінює як воєнний злочин. Раніше за подібні дії Україна вже запроваджувала санкції проти російських науковців та посадовців Ермітажу.