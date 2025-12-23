Окупанти закріплюються в Грабовському: на прикордонні Сумщини тривають бої

У прикордонній зоні Сумської області поблизу села Грабовське тривають бойові дії. До населеного пункту зайшло близько сотні російських військових, які намагалися просунутися у напрямку села Рясне.

Про це повідомило «Суспільне» з посиланням на начальника відділу комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктора Трегубова.

За його словами, прорив російських підрозділів був раптовим. Окупанти увійшли до Грабовського з наміром захопити населений пункт і використати його як плацдарм для подальшого просування вглиб області.

Наразі, за даними військових, російські підрозділи намагаються закріпитися у південній частині села. Сили оборони України ведуть бої з метою вибити противника з займаних позицій.

Трегубов зазначив, що надійно убезпечити прикордонні населені пункти можливо лише за умови створення кількакілометрової зони контролю Сил оборони на території РФ.

Раніше повідомлялося, що російські військові вивезли цивільних мешканців села Грабовське Краснопільської громади Сумської області. Згодом стало відомо, що перед депортацією окупанти зібрали людей у приміщенні місцевої церкви, після чого повезли їх у напрямку території Росії.