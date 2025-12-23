Пряниковий хмарочос: нова інсталяція в Голлівуді побила рекорд Гіннеса

До 35-ї річниці виходу культової комедії "Сам удома" стрімінгові платформи Disney+ та Hulu підготували для фанатів особливий сюрприз. У Лос-Анджелесі, в районі Північного Голлівуду, з’явилася масштабна інсталяція — гігантська копія будинку сім'ї Маккалістерів, повністю виготовлена з пряників.

Споруда вражає своїми масштабами: її висота становить близько 7,8 метра, довжина — 17,7 метра, а ширина — 12,8 метра. Такі габарити не залишилися непоміченими представниками Книги рекордів Гіннеса. Одразу після замірів об'єкт офіційно визнали найбільшим пряниковим будинком у світі.

Для створення цього солодкого архітектурного шедевра знадобилася величезна кількість інгредієнтів:

приблизно 2,6 тонни борошна;

понад 4 200 яєць;

4 400 пряникових цеглин для стін;

800 черепичних плиток для даху.

Усі деталі з’єднали за допомогою 76 літрів їстівного клею, а для фінального декору використали близько 9 кілограмів фондану.

Цей рекорд побив попереднє досягнення, встановлене у 2013 році в Техасі клубом Traditions Club. Хоча тогочасна будівля була дещо довшою, вона значно поступалася нинішній копії будинку Кевіна за висотою, яка складала лише 3,1 метра. Тепер нова інсталяція в Лос-Анджелесі стала головною святковою локацією для шанувальників різдвяної класики.