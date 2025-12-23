﻿
Суспiльство

Справжня зима: на різдвяні свята в Україні вдарять морози

Справжня зима: на різдвяні свята в Україні вдарять морози

Наприкінці грудня в Україні встановиться справжня зимова погода з морозами та снігом. На різдвяні свята температура повітря суттєво знизиться, подекуди вночі стовпчики термометрів опускатимуться до -12…-15 градусів. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, похолодання розпочнеться вже найближчими днями і припаде саме на період Святвечора та Різдва. «На Святвечір та на Різдво очікується похолодання до -2…-9 градусів, у нічні години подекуди до -9…-12 градусів», — зазначила Діденко.

Водночас синоптикиня додала, що разом із морозами в Україну може прийти й сонячна погода. У багатьох регіонах можливі прояснення, що посилюватиме відчуття холоду, особливо вночі та вранці.

У столиці, за прогнозом Наталки Діденко, також очікується справжня зимова атмосфера. На Святвечір і Різдво в Києві можливі прояснення, а температура повітря знизиться до мінусових значень як удень, так і вночі.

Як повідомляло раніше ForUa, синоптики пророкують екстремальні морози.

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

прогноз погодипохолоданняморозпогода на Різдво
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

«Цивілізаційний вибір» без романтики: Буданов про курс України на США
Головне 23.12.2025 10:32:12
«Цивілізаційний вибір» без романтики: Буданов про курс України на США
Читати
Нічний обстріл України: є загиблі, поранені та значні руйнування
Надзвичайні події 23.12.2025 10:11:27
Нічний обстріл України: є загиблі, поранені та значні руйнування
Читати
США втричі підвищили «премію» за самодепортацію
Свiт 23.12.2025 09:33:48
США втричі підвищили «премію» за самодепортацію
Читати

Популярнi статтi